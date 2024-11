Loi sur le démarchage téléphonique : "On considère maintenant que chaque Français ne veut plus être démarché téléphoniquement", explique le rapporteur du texte

Selon le sénateur Pierre-Jean Verzelen, "le démarchage a tué le démarchage" et "aujourd'hui, ça ne fonctionne plus".

"On considère maintenant que chaque Français ne veut plus être démarché téléphoniquement", explique, jeudi 14 novembre, sur franceinfo, Pierre-Jean Verzelen, sénateur de l’Aisne et rapporteur de la proposition de loi pour interdire le démarchage téléphonique. Le texte a été adopté à l'unanimité, en première lecture, au Sénat. Il a ensuite été transmis à l'Assemblée nationale.

"Si le potentiel consommateur souhaite être appelé par rapport à un produit, c'est lui qui donne son numéro de téléphone et qui pourra donc être appelé", précise le sénateur du groupe Les Indépendants-République et Territoires. Ce texte vise à interdire le "démarchage à froid", quand une entreprise appelle quelqu'un qui ne l'a pas sollicitée. Selon le sénateur, "le démarchage a tué le démarchage" et "aujourd'hui, ça ne fonctionne plus".

Pierre-Jean Verzelen se dit "convaincu qu'à l'Assemblée nationale, ça va être repris assez rapidement et qu'enfin, on va pouvoir avancer". "On a créé l'outil législatif" sur lequel le gouvernement "pourra s'appuyer" pour "changer les choses sur le démarchage téléphonique", poursuit-il.