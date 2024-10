Le sénateur Mathieu Darnaud succède à Bruno Retailleau à la tête du groupe LR au Sénat

Il était le seul candidat en lice depuis le retrait, vendredi, de la candidature de Roger Karoutchi. Le sénateur de l'Ardèche Mathieu Darnaud a pris, mardi 1er octobre, la tête du groupe Les Républicains (LR) du Sénat. Il succède ainsi à Bruno Retailleau, devenu ministre de l'Intérieur du gouvernement de Michel Barnier.

Le parlementaire de 49 ans, proche du président du Sénat, Gérard Larcher, a été élu à l'unanimité des suffrages exprimés au sein du premier groupe de la chambre haute, fort de 131 élus, malgré 39 votes blancs ou nuls, selon une source parlementaire citée par l'AFP. Peu connu du grand public, Mathieu Darnaud a été maire de Guilherand-Granges (Ardèche), ville de 11 000 habitants, entre 2008 et 2017, avant d'être élu sénateur en 2014.

Celui qui occupait jusque-là le poste clé de premier vice-président du Sénat aura pour première mission de réagir à la déclaration de politique générale du chef du gouvernement, prononcée mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée.

"L'envie d'accompagner Michel Barnier"

"C'est pour moi une mission qui sera exaltante, mais qui exigera à la fois de l'unité dans notre groupe et l'envie d'accompagner Michel Barnier et son gouvernement", a réagi le nouveau chef de file de la droite sénatoriale. Et ce, "tout en gardant, parce que c'est important, l'indépendance de notre groupe", a-t-il ajouté, promettant de "respecter les sensibilités" du groupe avec sa "marque de fabrique : la concertation et le dialogue".

Mathieu Darnaud n'a pas bousculé l'équipe en place, reconduisant les mêmes vice-présidents que son prédécesseur : la sénatrice de l'Isère Frédérique Puissat et le sénateur de la Somme Laurent Somon.