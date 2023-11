Le parti Horizons suspend "immédiatement" le sénateur Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué une députée

Le parti s'est réuni lors d'un bureau politique, à l'issue duquel il a pris cette décision et se dit "profondément choqués par les faits". Une procédure disciplinaire est lancée.

Le parti Horizons a annoncé, samedi 18 novembre, qu'il suspendait "immédiatement" le sénateur Joël Guerriau. Dans un communiqué, les membres du parti d'Edouard Philippe se disent "profondément choqués par les faits à l'origine des accusations". Le parlementaire de Loire-Atlantique est soupçonné d'avoir drogué à son insu la députée Sandrine Josso en vue de l'agresser sexuellement, lors d'une soirée mardi.

"S'ils sont avérés, les faits évoqués sont très graves et absolument inacceptables. Horizons ne tolèrera jamais la moindre complaisance vis-à-vis des violences seuxelles et sexistes", écrivent les membres du bureau politique, qui annoncent le lancement d'"une procédure disciplinaire pouvant conduire à une exclusion définitive".

Joël Guerriau a été mis en examen vendredi, pour "administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, afin de commettre un viol ou une agression sexuelle" et "détention et usage de substances classés comme stupéfiants", et placé sous contrôle judiciaire, avec "obligation de suivre des soins et interdiction de contact avec la victime".