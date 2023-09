Élections sénatoriales 2023 : la moitié de la chambre haute sera renouvelée lors d'un vote dimanche

Durée de la vidéo : 1 min

Les élections sénatoriales auront lieu dimanche 24 septembre. L'objectif de ce scrutin est de renouveler la moitié des sièges au Sénat. La droite devrait conserver la majorité dans la chambre haute.

Les élections sénatoriales auront lieu dimanche 24 septembre, et elles auront pour but de renouveler la moitié des sénateurs. La chambre haute a une majorité de droite, et cela ne devrait pas changer. Les Républicains et leurs alliés centristes représentent aujourd'hui 202 sénateurs sur 348. Ils devraient donc pouvoir continuer à s'opposer à la politique du gouvernement en l'obligeant à négocier, comme cela avait été le cas sur la réforme des retraites.

Un vote obligatoire pour les 78 000 grands électeurs

Ni La France insoumise ni le Rassemblement national ne sont représentés. Ils ne peuvent espérer que d'un à trois à sénateurs dimanche. La gauche pourrait gagner quelques sièges, sans modifier les grands équilibres. Les Français qui désignent les sénateurs sont ce qu'on appelle des grands électeurs. Ils seront 78 000 à voter dimanche. Ce sont des députés, maires, conseillers municipaux, départementaux ou régionaux mais aussi des délégués sans mandat particulier désignés par un maire. Le vote est obligatoire. La moitié des départements sont concernés, de l'Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales, plus la région parisienne et une partie des territoires ultramarins.