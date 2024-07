"On a un cartable, ça fait très rentrée scolaire, très studieux !" : c'est l'heure de la rentrée... en plein mois de juillet. Le jeudi 18 juillet, c'était la première session de la nouvelle Assemblée. Les députés avaient rendez-vous à 15h au Palais Bourbon pour élire leur nouveau président. Franceinfo a suivi Bérenger Cernon, cheminot, syndicaliste, et désormais député LFI de la 8e circonscription de l'Essonne.

Il nous accueille chez lui, vers 8h et il l'avoue : "La nuit a été un peu courte". Après un café, il prend sa voiture pour se rendre à la gare RER. "C'est important, je trouve, de dire aux gens que les politiques, finalement, on n'est pas tous pourris, on n'est pas tous les mêmes. Je suis un citoyen 'lambda' qui a eu un jour envie de s'investir en politique et, aujourd'hui, qui siège à l'Assemblée nationale", nous glisse-t-il au volant de sa Dacia.

Une journée entre excitation, stress, et volonté d'embrasser sa nouvelle fonction.