Incident à l'Assemblée lors des questions au gouvernement, mardi 11 octobre. Traité de "lâche" par le député RN Alexandre Loubet, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a demandé des "excuses solennelles" au Rassemblement national et pointé du doigt, furieux, les bancs du parti d'extrême droite. Le groupe de Marine Le Pen a alors quitté l'hémicycle avec fracas.

"Monsieur Le Maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous", a déclaré Alexandre Loubet à l'intention de Bruno Le Maire. Quelques minutes plus tôt, le député avait reproché au ministre d'avoir "bradé à des intérêts étrangers des centaines de milliers d'emplois".

"Bruno Le Maire a cru pouvoir menacer le RN, nous n'avons pas à nous faire pointer du doigt comme ça", a ensuite réagi Marine Le Pen dans la salle des Quatre Colonnes.

"On ne menace pas des députés. Si un ministre de l'Economie n'est pas capable de garder ses nerfs et bien qu'il a cas planter des fraises", lâche @MLP_officiel après un incident de séance entre @BrunoLeMaire et un député #RN qui a lancé que ce dernier était "un lâche" @franceinfo pic.twitter.com/gaU074djrm