"Avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle", a tenu à rappeler Yaël Braun-Pivet. La présidente de l'Assemblée nationale a repris sèchement la députée LFI Danielle Simonnet, après une question concernant les Uber Files. "Madame Simonnet, je vous précise… Madame Simonnet, je vous parle !" a d'abord lancé la présidente avant de faire son rappel à l'ordre.

La séquence a provoqué des applaudissements du côté de la majorité tandis que Danielle Simonnet a remué la tête en signe de désaccord. Quelques minutes plus tôt, Marine Le Pen avait elle aussi oublié de saluer la présidente de l'hémicycle.

Mais cette fois, Yaël Braun-Pivet ne s'était pas autorisée un rappel aux bons usages de l'Assemblée. Un deux poids deux mesures que n'a pas manqué de souligner la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, qur les réseaux sociaux.

La présidente de l'Assemblée @YaelBRAUNPIVET s'offusque que @SimonnetDeputee ne la salue pas et sort des leçons de morale.



10 minutes plus tôt, Marine Le Pen ne l'avait pas saluée.



Et elle n'avait rien dit.



Double standard en Macronie ! pic.twitter.com/7SgKK22DC1