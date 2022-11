Réintégration des soignants non-vaccinés : les députés de la France insoumise échouent à faire adopter le texte

A coups de demandes de suspensions de séances, de rappels aux règlements et de dépôts d'amendements en rafale, le camp présidentiel a compromis la tenue du vote.

Tensions dans l'hémicycle. La journée réservée au groupe la France insoumise à l'Assemblée a tourné au vinaigre jeudi 24 novembre au soir, les oppositions fustigeant les "manœuvres" du camp présidentiel pour empêcher la tenue d'un vote sensible sur la réintégration des soignants non vaccinés.

"Tu vas la fermer !", a notamment lancé, excédé, le député de Guadeloupe Olivier Serva (groupe LIOT), à l'adresse de députés Renaissance qui l'interpellaient pendant son intervention, alors que l'élu ultramarin dénonçait les techniques employées pour ralentir les débats.

"Tu vas la fermer", lance @olivier_serva dans l'hémicycle alors qu'il dénonçait "quelques réglementations obstructives" de la part de la majorité, provoquant une nouvelle suspension de séance. #DirectAN #Covid pic.twitter.com/DPgPR55j5O — LCP (@LCP) November 24, 2022

"Vous utilisez des subterfuges petits, comme vos idéaux, vous salissez la démocratie avec vos bassesses, vous êtes minoritaires, acceptez-le", a-t-il tempêté. "Vous devriez avoir honte!", a également lâché à l'adresse des macronistes Olivier Marleix, le chef de file du groupe LR, dont des députés sont favorables au texte de LFI, tout comme le groupe RN.

Le vote n'a pas eu lieu

A coups de demandes de suspensions de séances, de rappels aux règlements et de dépôts d'amendements en rafale, le camp présidentiel a compromis la tenue d'un vote sur le texte en discussion, que les oppositions semblaient en mesure de pouvoir faire adopter, contre l'avis du gouvernement.

Il s'agit d'une proposition de loi de LFI demandant de réintégrer le personnel non-vacciné contre le Covid-19 des établissements de santé et de secours, pour y pallier les pénuries d'effectifs.

Lors des suspensions de séance, des éclats de voix entre députés étaient audibles dans les couloirs de l'Assemblée. "Les ultra-marins se sentent humiliés, méprisés par le gouvernement et les députés de la majorité présidentielle", a expliqué un membre de la Nupes, indiquant avoir assisté à des échanges "très tendus".

Alors que la journée de niche parlementaire LFI va s'achever dans une dizaine de minutes, @MathildePanot (LFI) affirme que le gouvernement vient de "franchir une ligne rouge" en faisant de "l'obstruction". #DirectAN #Covid pic.twitter.com/ux0uOF4TQI — LCP (@LCP) November 24, 2022

"Il se fait tard et les esprits s'échauffent", a lancé la présidente de la séance Naïma Moutchou (Horizons). "Je demande d'éviter les provocations, qui entraînent des réponses, et à cette heure tardive, elles arrivent plus vite".