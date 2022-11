Propos racistes à l'Assemblée nationale : "Le racisme a toujours sa place aux côtés de Marine Le Pen ", s'indigne la députée Renaissance Prisca Thevenot

"Le vrai visage du Rassemblement national a toujours été là", dénonce jeudi 3 novembre sur franceinfo la députée et porte-parole de Renaissance Prisca Thevenot. La séance des questions au gouvernement a été suspendue mercredi après un propos raciste d'un député Rassemblement nationale à l'Assemblée nationale. Alors qu'un parlementaire de La France insoumise, Carlos Martens Bilongo, posait une question au gouvernement sur l'immigration en Méditerranée, Grégoire de Fournas, député Rassemblement national de Gironde a lancé bruyamment : "Qu'ils retournent en Afrique !"

"Il y a deux problèmes dans cette affaire. D'une, ces propos racistes envers notre collègue, mais également la position et la réaction du Rassemblement national dans sa globalité", estime Prisca Thevenot. Elle espère une "sanction la plus dure et la plus ferme" possible. "Encore une fois, nous voyons que le racisme a toujours sa place aux côtés de Marine Le Pen et au sein du Rassemblement national."

"Les députés RN ont fait bloc physiquement pour empêcher ce député de sortir de l'hémicycle quand nous sommes tous descendus pour lui demander des comptes et, pire encore, ils l'ont défendu en essayant de banaliser, de trouver des excuses et de vouloir réinterpréter un contexte que nous avons très bien compris." Prisca Thevenot, député Renaissance. à franceinfo

Prisca Thevenot assure que les huissiers présents à l'Assemblée nationale "sont très clairs dans leurs comptes-rendus". Le député RN Grégoire de Fournas "disait des propos à l'encontre" du député LFI Carlos Martens Bilongo. "Il n'y a aucun doute là-dessus !"