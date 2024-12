Motions de censure : Marc Fesneau, patron des députés MoDem, en appelle "à la responsabilité" des parlementaires

Marc Fesneau, président du groupe MoDem à l’Assemblée nationale, en appelle, mardi 3 décembre sur France Inter "à la responsabilité" des députés, au lendemain du dépôt de deux motions de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. L'ancien ministre de l'Agriculture "ne [se] résout pas au chaos". Il estime qu'il "est encore temps de se ressaisir". "On va voir ceux qui, dans la situation difficile dans laquelle est le pays, dans un contexte européen et mondial compliqué, ont par leur vote la capacité ou non à rajouter du chaos à une situation déjà difficile", lance-t-il.

Le patron des députés MoDem s'adresse tout particulièrement aux parlementaires de gauche, et notamment à "la gauche de gouvernement". Marc Fesneau insiste sur leur "propre responsabilité" face à la motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire. "Elle n'est pas obligée de voter une motion de censure", insiste-t-il.

"Petit cirque ridicule"

Pour éviter ce qu'il qualifie de "petit cirque ridicule", le député du Loir-et-Cher exhorte "une partie de la gauche à s'extirper et à s'arracher de la domination, pour ne pas dire tutelle" de La France insoumise. Il assure que le socle commun, formé par la coalition gouvernementale, est "bien évidemment capable de parler avec les socio-démocrates, la gauche modérée et avec une partie des écologistes".

Marc Fesneau critique par ailleurs l'absence d'une forme de front républicain contre le Rassemblement national. Le patron des députés MoDem accuse Marine Le Pen de "faire danser tout le monde" avec ses "145 voix à l'Assemblée nationale", de "jouer la confusion et l'irresponsabilité", ce qu'il juge "extrêmement toxique". Mais il appelle également à critiquer "ceux qui ne sont pas capables" de tenter de "s'affranchir de Marine Le Pen". "Personne n'est capable de se dire qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de sujets, mais qu'on peut être d'accord sur un certain nombre d'autres" sujets, ajoute-t-il.