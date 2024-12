Motions de censure : "Il faut un Premier ministre de gauche", déclare le communiste André Chassaigne

"Notre responsabilité, c'est de trouver des solutions pour sortir d'une crise profonde", a déclaré mercredi 4 décembre, sur franceinfo, André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme et président du groupe communiste à l'Assemblée nationale.

"Il faut tenir compte des résultats des élections législatives, poursuit André Chassaigne. Il faut un gouvernement de gauche. Un Premier ministre de gauche qui s'appuiera sur les fondations du Nouveau Front populaire et qui sera capable de réunir des majorités au sein de l'hémicycle. Je pense que c'est possible pour faire un nouveau budget et pour voter des projets de loi."

André Chassaigne ajoute que le gouvernement actuel ne représente pas le vote populaire et ne se fait aucune illusion sur les résultats du vote des motions de censure : "Quand on met artificiellement comme Premier ministre un représentant d'un parti qui a perdu les élections, quand on a un tel décalage, un tel crachat sur la démocratie, je ne vois pas les résultats qu'on pourrait avoir."

Interrogé sur le vote de Marine Le Pen en faveur de la motion de censure déposée par la gauche, André Chassaigne reconnaît qu'ils vont se retrouver sur le vote du texte mais "quand on écoute le discours des uns et des autres, les raisons ne sont pas tout à fait les mêmes". L'élu auvergnat se demande où le Rassemblement national trouverait ses financements pour mettre en œuvre ses mesures : "Marine Le Pen ne va pas chercher l'argent là où il est. Est-ce qu'elle a le courage de dire qu'il y a des gens dans ce pays qui s'en mettent plein les fouilles ? Non, elle ne le fait pas".