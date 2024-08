Le député insoumis Aly Diouara dépose plainte pour "cyberharcèlement" et "menaces de mort"

"Ça suffit ! Face à la vague de cyberharcèlement dont je fais l’objet depuis l’annonce de mon investiture", le député La France insoumise (LFI), Aly Diouara annonce avoir déposé une plainte, lundi 19 août, pour "cyberharcèlement" et "menaces de mort". Elle "a été déposée ce jour auprès de madame la procureure de la République de Paris des chefs de cyberharcèlement contre personne titulaire d'un mandat électif et menaces de mort", précise sur X, son avocate Me Victoire Stephan. L'élu de la cinquième circonscription de Seine-Saint-Denis souhaite faire cesser un "déluge de haine, d'insultes, de racisme, d'islamophobie et de menaces".

"Depuis plusieurs semaines, monsieur Aly Diouara est la cible de campagnes de harcèlement en ligne d'une violence inouïe et de menaces d'atteintes à son intégrité physique", explique Victoire Stephan. "Ces attaques personnelles, empreintes de racisme et d'islamophobie, dépassent le cadre de la critique légitime que tout politique peut recevoir dans l'exercice de ses fonctions", poursuit l'avocate.

Pendant la campagne pour les élections européennes, le parlementaire avait notamment qualifié Raphaël Glucksmann, chef de file de liste PS, de "candidat sioniste". Par la suite, après son élection, Aly Diouara était apparu sur une photo en compagnie de trois autres députés à l'Assemblée nationale (Raphaël Arnault, Sébastien Delogu et Carlos Martens Bilongo), une photo qui avait déclenché un déferlement d'attaques, particulièrement à l'extrême droite.