L'écologiste Jérémie Iordanoff élu vice-président de l'Assemblée, devant une candidate Les Républicains

L'écologiste Jérémie Iordanoff a été élu, mardi 22 octobre, vice-président de l'Assemblée. Il a obtenu davantage de voix que la candidate Les Républicains Virginie Duby-Muller, qui n'a pas fait le plein des suffrages du "socle commun" réunissant LR et les macronistes, en soutien du gouvernement. "Je remercie l'ensemble des groupes du Nouveau Front populaire et au-delà pour leur confiance", a-t-il écrit sur X. Il a été applaudi par son groupe.

Jérémie Iordanoff a obtenu 175 votes au troisième tour et Virginie Duby-Muller 161, dans un scrutin serré. Au premier et au deuxième tours, les voix du "socle commun" se sont en effet partagées entre la candidate de la droite et un candidat du MoDem, Christophe Blanchet. Celui-ci s'est finalement retiré, mais cela n'a pas suffi à faire élire la députée de Haute-Savoie. Le député RN du Gard, Yoann Gillet, a quant à lui recueilli 125 voix et le député Liot de Guadeloupe Olivier Serva, 25.