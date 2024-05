Incident à l’Assemblée nationale : un député LFI brandit un drapeau palestinien

Un député La France insoumise a brandi, mardi 28 mai, un drapeau palestinien en pleine séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. La séance a été suspendue et le député est exclu 15 jours.

Vive tension, mardi 28 mai, à l’Assemblée nationale. En pleine réponse d’un ministre sur la situation à Gaza, Sébastien Delogu, député insoumis, brandit un drapeau palestinien. La présidente, Yaël Braun-Pivet, a immédiatement interrompu la séance. Le député s’est alors présenté devant les caméras et a assumé son geste. Il serait, selon lui, un appel à la reconnaissance, par la France, de l’État de Palestine, comme plusieurs pays européens l’ont fait ce mardi.

La plus lourde sanction pour le député insoumis

Pendant près d’une heure, l’ambiance a été électrique entre les insoumis et certains députés. Pour la majorité, ce geste est une provocation. “Cet épisode consternant montre une fois de plus le manque de respect total que La France insoumise a vis-à-vis de nos institutions”, a affirmé Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. Le député Sébastien Delogu a écopé de la plus lourde sanction : une réduction de 50% de son indemnité pendant deux mois, et une exclusion pendant 15 jours.