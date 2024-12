Un documentaire, intitulé "Dissolution – Histoire d'un séisme politique", est diffusé jeudi à 22h15 sur France 2. Il revient sur cet épisode politique qui a privé Emmanuel Macron de majorité.

Le 9 juin 2024, après la révélation des résultats des élections européennes défavorables à la majorité présidentielle, Emmanuel Macron prend la parole en direct à la télévision. Personne n'imagine que le chef de l'Etat va annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision qui prend tout le monde de court, bouleverse le pays et provoque un véritable cataclysme politique.

Un documentaire, intitulé Dissolution – Histoire d'un séisme politique, diffusé jeudi 5 décembre à 22h15 sur France 2, revient sur ce moment historique. Il tente de comprendre les raisons qui ont poussé le président à utiliser cette arme constitutionnelle dans un moment de grande fragilité pour son gouvernement. Le film, riche en témoignages de femmes et d'hommes politiques de premier plan, ausculte les conséquences de cette initiative prise sans concertation.

"Un coup de poing dans l'estomac"

Nombreux sont les politiques à avoir été totalement déconcertés par la décision d'Emmanuel Macron. "Une rumeur a couru à partir de 20 heures et je n'y ai pas cru. Quand le président s'est exprimé, j'ai compris à sa figure, et à ses premiers mots qu'il allait annoncer une dissolution", se souvient François Hollande, le prédécesseur d'Emmanuel Macron. Interloqué également, Nicolas Sarkozy juge sévèrement cette décision : "Une dissolution, c'est une arme ultime dont neuf fois sur dix, on fait un mauvais usage."

A l'issue de l'allocution d'Emmanuel Macron, les oppositions condamnent unanimement ce choix et s'inquiètent d'un potentiel chaos. Xavier Bertrand dit avoir ressenti "un coup de poing dans l'estomac", alors que le Rassemblement national vient de remporter haut la main les européennes. Laurent Berger, leader de la CFDT à l'époque, est "ébahi comme la plupart des Français". Seul Jean-Luc Mélenchon se réjouit. "C'est trop beau, une occasion pareille", explique le leader de La France insoumise dans le documentaire.

Même les proches d'Emmanuel Macron sont pris au dépourvu. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, dit être "à mille lieues de penser que le président va dissoudre". Son ancienne Première ministre, Elisabeth Borne, est toujours incapable de comprendre ce choix aujourd'hui.

"C'est une décision inattendue, dont je pense qu'elle n'était pas préparée." Gérard Larcher, président du Sénat dans le documentaire

François Bayrou, très proche du président, témoigne du "parfum de tremblement de terre" qui règne ce soir-là. Une réflexion qui semble prendre tout son sens aujourd'hui, avec la motion de censure du gouvernement Barnier qui plonge à nouveau la France dans l'instabilité politique.

Le documentaire Dissolution – Histoire d'un séisme politique écrit par Michèle Cotta, Patrice Duhamel et Jean Garrigues, réalisé et coécrit par Pauline Pallier, est diffusé jeudi 5 décembre à 22h15 sur France 2 et sur la plateforme france.tv.