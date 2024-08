Direct Futur Premier ministre : les partis politiques font leur rentrée, en attendant Emmanuel Macron

#POLITIQUE A la recherche d'une "solution institutionnellement stable", Emmanuel Macron a multiplié les rendez-vous hier, recevant successivement les représentants de la gauche, du bloc central et de la droite en vue de nommer un Premier ministre. Il s'entretiendra lundi avec le Rassemblement national et Eric Ciotti, ainsi qu'avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet.