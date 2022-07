DIRECT. Politique : Manuel Bompard affirme que le comité contre les violences sexuelles de La France insoumise n'a reçu "aucun signalement" concernant Eric Coquerel

"Cette année est une année catastrophique sur le recrutement dans le premier degré comme dans le second degré. On n'a pas pourvu les postes à Créteil, à Versailles, à Paris et même dans d'autres académies. On n'a pas pourvu tous les postes des professeurs des écoles."



Le métier d'enseignant n'attire plus. Invité sur franceinfo, Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national des lycées et des collèges (Snalc), s'inquiète de cette crise de vocation. Il l'explique en partie par des salaires trop bas au vu des "comparaisons internationales".