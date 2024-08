Direct Politique : jour de rentrée pour les écologistes et les insoumis, qui lancent leurs universités d'été

A gauche, c'est un jour de rentrée en ordre dispersé mais avec Lucie Castets comme trait d'union. La candidate du Nouveau Front populaire au poste de Première ministre s'apprête, jeudi 22 août, à prendre la parole lors de l'université d'été des Ecologistes-EELV à Tours (Indre-et-Loire), aux côtés de la secrétaire nationale du parti, Marine Tondelier. La haute fonctionnaire de 37 ans est surtout attendue demain par Emmanuel Macron, à l'Elysée, en compagnie des chefs de partis et de groupes parlementaires de gauche. Elle se rendra ensuite à Montpellier (Hérault) auprès des communistes avant de participer, samedi à Valence (Drome), à la rentrée des insoumis. Suivez notre direct.

A Valence, les insoumis font leurs Amfis. La France insoumise lance aussi son université d'été jeudi à Valence, avec notamment une prise de parole de la députée Danièle Obono. Le parti continue à s'opposer à l'idée de discuter avec des partis extérieurs au Nouveau Front populaire mais ayant contribué au barrage contre le Rassemblement national, pour parvenir à gouverner malgré une Assemblée divisée : "Ce sera sans nous, jamais nous ne ferons ça", a martelé la cheffe des députés insoumis, Mathilde Panot, mardi, sur France Inter.

Les rencontre avec Emmanuel Macron approchent. Le président de la République reçoit vendredi les responsables du Nouveau Front populaire, avant ceux de la droite puis de l'extrême-droite, lundi. Ces consultations, a-t-il promis, précèdent la nomination du nouveau Premier ministre, un mois et demi après le second tour des législatives.

Des universités d'été éparpillées jusqu'en septembre. Les socialistes fermeront le bal à gauche, en se retrouvant à partir du 29 août à Blois (Loir-et-Cher), également en présence de Lucie Castets. Les autres partis politiques ont pris date en septembre, à l'image de l'UDI à Amiens (Somme) les 13 et 14 septembre, et des élus de la droite républicaine, qui ont choisi Aix-les-Bains et Annecy (Savoie), avant le MoDem, fin septembre. Renaissance organise sa rentrée lors de ses "journées parlementaires", les 10 et 11 septembre dans les Yvelines, tandis que l'organisation d'un rassemblement par le RN reste incertaine.