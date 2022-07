DIRECT. Nouveau gouvernement : dernières heures de réflexion pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avant le remaniement

Formidable projet que la Future Library d'Oslo, en Norvège, où des auteurs de renom (comme Margaret Atwood, l'autrice de la Servante écarlate ou le génial romancier anglais David Mitchell à qui on doit, entre autres, Cloud Atlas) ont déposé des manuscrits destinés à être publiés en 2114 (j'aurai à peine 130 ans, tremble Jeanne Calment !). Comme le raconte le journaliste de la BBC qui a pu la visiter, toute l'installation artistique a pour but de repenser notre rapport au temps. Ainsi, on peut entendre à ses abords un morceau composé pour durer 1 000 ans, un poème infini qui s'écrit en néerlandais une lettre à la fois et on repart avec une invitation pour une fête prévue en 2269 ;-)