DIRECT. Injure raciste à l'Assemblée : après les propos tenus par le député RN Grégoire de Fournas, la classe politique s'indigne

: La honte. Voilà le #RN parti de guerre civile et de racisme. De tels propos à l'Assemblée nationale française sont au-delà de l’intolérable. La déchéance et l'exclusion de l'injurieur doivent être décidées ! #DirectAN https://t.co/hqaSVWoEvG



: Racisme d’un député à l’Assemblée Nationale : du FN au RN, le nom change, mais les références hideuses et les habitudes ignobles restent. Quelle honte.

: Un peu plus tôt, d'autres responsables politiques avaient réagi. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin accuse le RN d'avoir conservé "les références hideuses et les habitudes ignobles" de son ancètre le Front national. Jean-Luc Mélenchon, lui, a réclamé une sanction plus dure que celle évoquée par le communiqué de la Nupes : "la déchéance et l'exclusion de l'injurieur".

: Grégoire de Fournas a évidemment parlé des migrants transportés en bateaux par les ONG qu’évoquait notre collègue dans sa question au gouvernement. La polémique créée par nos adversaires politiques est grossière et ne trompera pas les Français.

: Dans ce communiqué, la Nupes accuse par ailleurs Grégoire De Fournas d'avoir "choisi le mensonge pour défense en modifiant la phrase qu'il aurait prononcé". Ce dernier assure qu'il visait le bateau de SOS Méditerranée et les migrants naufragés qu'il transporte, que Carlos Martens Bilongo était en train d'évoquer au micro, et non le député lui-même.

: 🔴 Propos racistes dans l’hémicycle : la NUPES demande la plus haute sanction contre Grégoire de Fournas. https://t.co/HQmQudfua7



: Dans un communiqué commun notamment relayée par la présidente du groupe LFI Mathilde Panot, les quatre groupes de la Nupes demandent "la plus haute sanction prévue par le règlement [de l'Assemblée nationale], soit la censure avec exclusion]". Ce qui correspond, concrètement, à une exclusion de 15 jours et la privation pendant deux mois de la moitié de l'indemnité parlementaire.

: Le bureau de l'Assemblée nationale se réunira demain à 14h30 pour décider d'éventuelles sanctions à l'encontre du député RN Grégoire de Fournas après son interpellation raciste dans l'Hemicycle.

: Bonjour . Le député LFI Carlos Martens Bilongo posait une question sur le "drame de l'immigration clandestine" et notamment sur l'ONG européenne SOS Méditerranée qui a demandé l'aide de la France, de l'Espagne et de la Grèce pour l'aider à trouver un port sûr pour débarquer 234 migrants secourus par son navire Ocean Viking avant que la météo ne se dégrade.

: Quelle est la question exacte posée par M. Carlos Martens Bilongo ?

: Le groupe Renaissance "ne siègera pas" demain à l'Assemblée faute d'une sanction lourde contre le député Rassemblement national annonce le vice-président du groupe. A noter que le groupe RN nie que son député ait visé l'élu LFI en criant "Qu'il(s) rentre(nt) en Afrique", donc les débats risquent d'être animés demain lors du bureau de l'Assemblée qui doit se réunir pour se prononcer sur une éventuelle sanction.

: "Le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie."



Elisabeth Borne a réagi, après qu'un député LFI a été victime d'une interpellation raciste dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Elle estime que "naturellement" le bureau de l'Assemblée nationale "devra prendre des sanctions".

: Bonjour @Larc et @enima. Vous avez raison, mais encore faut-il qu'il s'agisse d'un "délit flagrant". Selon les explications du député RN, qui assure qu'il ne s'adressait pas au député LFI, il peut y avoir débat.

: Sauf erreur, le bureau de l'Assemblée peut lever l'immunité parlementaire sur demande du procureur de la République.

: La fiche de synthèse sur l'immunité parlementaire spécifie bien qu'un député peut être arrêté en cas de délit flagrant