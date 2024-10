Des députés fondent un "collectif social-démocrate" pour incarner le centre-gauche à l'Assemblée

Ils siègent en rangs dispersés à l'Assemblée et ne forment pas un groupe politique, mais travaillent à des propositions communes sur la "justice fiscale". "Une vingtaine" de députés de centre-gauche ont fondé un "collectif social-démocrate" encore informel, ont annoncé mercredi 23 octobre les promoteurs de cette initiative. "Notre sensibilité est aujourd'hui dispersée dans l'hémicycle, mais nous voulons qu'elle soit portée et visible autant que possible", a expliqué lors d'une conférence de presse la députée Stella Dupont, qui fut membre de l'aile gauche du groupe macroniste, avant de le quitter récemment pour siéger chez les non-inscrits.

Les membres de ce collectif se revendiquent d'une gauche qui a "vocation à gouverner" et entend garder ses distances avec La France insoumise et la logique d'alliance du Nouveau Front populaire, a insisté pour sa part le député Sacha Houlié, dont l'itinéraire politique est similaire à celui de Stella Dupont. Cette structure n'a pas d'existence officielle - elle n'est pas un groupe politique en bonne et due forme - mais, depuis la rentrée, ses membres se réunissent chaque mercredi pour travailler ensemble "sur le fond", ce qui leur a permis de déposer plusieurs amendements communs au projet de loi de finances actuellement examiné dans l'hémicycle. "Le collectif social-démocrate, réunissant des députés membres de différents groupes et non inscrits, propose une répartition plus équitable de l'effort pour améliorer nos finances publiques", précisent les amendements en question.

À @AssembleeNat, l'examen du #PLF2025 officialise la création du Collectif social-démocrate.

👉Une vingtaine de députés, issus de divers groupes parlementaires, ont œuvré à l'élaboration d'amendements guidés par un objectif commun : la justice fiscale et l'équité.

Un exemple ⤵️ pic.twitter.com/KxOvzQCW2b — Stella DUPONT (@stelladupont) October 23, 2024

Parmi les signataires de ces amendements, on trouve ainsi, outre Stella Dupont et Sacha Houlié, des élus toujours membres du groupe "Ensemble pour la République", comme Belkhir Belhaddad, Eric Bothorel, Stéphane Buchou, Eleonore Caroit, Lionel Causse, ou l'ancien ministre Stéphane Travert. Mais aussi un élu MoDem, Hubert Ott, ou encore des députés du groupe Liot (centriste et indépendant) : Martine Froger, David Habib, Laurent Panifous, Harold Huwart et David Taupiac. Selon David Habib, le collectif compte aussi deux élus qui siègent au sein du groupe socialiste. Ils n'étaient toutefois pas présents à la conférence de presse, et leurs noms n'ont pas été rendus publics.

A terme, le collectif social-démocrate ambitionne de convaincre au minimum 15 élus de sauter le pas pour devenir un groupe à part entière. Celui-ci aurait alors vocation à participer à des "coalitions", mais pas à soutenir l'actuel gouvernement, a souligné Sacha Houlié : "On veut incarner une gauche de gouvernement qui soit une alternative quand le gouvernement de Michel Barnier tombera, puisqu'il tombera bien un jour."