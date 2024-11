Budget : Marine Le Pen maintient sa menace de censure du gouvernement après sa rencontre avec Michel Barnier

La menace plane toujours. Marine Le Pen a fermement maintenu, lundi 25 novembre, sa menace de censure du gouvernement après son entretien avec Michel Barnier. Le Premier ministre ouvrait une série de consultations sur les textes budgétaires avec la cheffe du Rassemblement national, qui tient entre ses mains le destin de son gouvernement.

Michel Barnier "m'est apparu campé sur ses positions", a-t-elle affirmé après une rencontre d'une heure dix, en confirmant l'intention du parti d'extrême droite de voter la censure du gouvernement si le budget restait "en l'état". "Ma position n'a pas évolué. Pas plus, semble-t-il, que n'a évolué celle du Premier ministre", a-t-elle ajouté, disant avoir réitéré ses "lignes rouges".

Elle a jugé notamment "inadmissible" l'augmentation des taxes sur l'électricité et le compromis sur les retraites, et réclamé des économies "claires" sur l'immigration et le fonctionnement de l'Etat. Un vote de censure signifierait la chute du gouvernement Barnier mais aussi le rejet du projet de budget pour 2025. Avec ce scénario, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a mis en garde contre le risque d'une crise financière et d'"un scénario à la grecque".