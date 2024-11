Budget 2025 : utiliser le 49.3, "une vertu de clarification et surtout d'autorité", selon Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine

Devant une situation budgétaire "extrêmement grave" et face à l'absence de consensus parlementaire, le député Droite républicaine des Hauts-de-Seine (LR) et membre de la commission des finances, Philippe Juvin, appelle le gouvernement à recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour adopter le budget pour 2025. "Le gouvernement devrait siffler la fin de la récréation très rapidement", estime-t-il sur franceinfo vendredi 1er janvier. "Utiliser le 49.3, au moins, ça serait une vertu de clarification et surtout d'autorité", a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de mettre fin aux débats stériles.

Selon Philippe Juvin, l'absence de majorité et les alliances improbables, notamment, entre le Rassemblement national et la France Insoumise, ont mené à une multiplication de mesures fiscales "insoutenables", notamment lors de l'examen de la partie recettes du projet de loi de finances.

🔴 Budget ➡️ "Je dis à Michel Barnier que cette situation d'absence de majorité et l'extrême gravité de la situation font que le gouvernement devrait siffler la fin de la récréation très rapidement : utiliser le 49.3 et faire adopter ainsi le budget", dit Philippe Juvin. pic.twitter.com/MPa64fMsip — franceinfo (@franceinfo) November 1, 2024

Il évoque "un milliard d’impôts supplémentaires toutes les cinq minutes". Ce scénario se reproduit, selon lui, lors de l'examen en commission de la partie dépenses.

"Des propositions qui n'ont ni queue ni tête"

Il déplore l’état des débats parlementaires, qui sont "au pire des invectives et la plupart du temps des propositions qui n'ont ni queue ni tête". Le député des Hauts-de-Seine estime que "le Parlement n'est pas capable de présenter une copie propre avec des recettes et des dépenses et un équilibre". "On a donné sa chance au Parlement, et il ne l'a pas saisie", tranche-t-il. Il faut donc utiliser l'article 49.3, selon Philippe Juvin, "une vertu de clarification et surtout d'autorité".

Il estime que les députés de la Droite républicaine sont "les gagnants" de la séquence, "parce que nous avons mis sur la table un contre-budget qui se tient, avec pour priorité de baisser les dépenses", affirme-t-il.