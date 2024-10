Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, est l’invité des “4 Vérités” de France 2 du mardi 22 octobre.

Les élus du Nouveau Front Populaire ont voté en commission des finances quelque 60 milliards d’euros d’impôts supplémentaires, selon les dires du président de la commission. Ce qui fait dire à certains membres du gouvernement que la France se dirige vers un enfer fiscal. Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, ne partage pas cet avis. “On va vers plus de justice fiscale, au fond. (…) C’est préserver les classes populaires et les classes moyennes des efforts qui vont être demandés et faire plus et mieux contribuer les très hauts revenus, les marchés financiers et les très grandes entreprises”, commente le député des Landes.

“Des passagers clandestins de la solidarité nationale”

Pour l’invité des “4 Vérités”, ces trois dernières catégories sont “des passagers clandestins de la solidarité nationale. Le taux d’effort fiscal d’un milliardaire est inférieur à l’effort que consent un Français qui entre dans la première tranche de revenus”.

