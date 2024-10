Budget 2025 : "Il faut plus de justice fiscale", estime le député Marc Fesneau

Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale, était l'invité des 4V, jeudi 24 octobre.

Alors que le budget est débattu à l'Assemblée nationale, le MoDem a voté plusieurs amendements contre l'avis du gouvernement, grâce à des alliances avec la gauche. "On joue simplement notre rôle de parlementaire. On considère qu'il faut faire plus de justice fiscale, on considère qu'il faut être responsable, c'est-à-dire trouver des recettes, mais dans une limite qui soit raisonnable", explique Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale, député du Loir-et-Cher, invité des 4V, jeudi 24 octobre.

Rétablir la justice fiscale

Ainsi, le gouvernement voulait limiter la surtaxe pour les très hauts revenus à un an ou deux. Le MoDem a proposé un amendement pour qu'elle soit illimitée et la gauche a soutenu cette proposition. "La justice fiscale, ce n'est pas une fois un an, la justice fiscale, c'est quelque chose qu'il faut rétablir", argumente Marc Fesneau. De plus, selon lui, la mesure fiscale aurait été évitée durant la première année.

