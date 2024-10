Budget 2025 : face à un examen qui s'enlise, les débats seront ouverts samedi à l'Assemblée

L'hémicycle va jouer les prolongations. L’Assemblée nationale siégera bien samedi 26 octobre afin de poursuivre les débats sur la partie "recettes" du budget 2025, a appris franceinfo de sources parlementaires. La décision a été actée en conférence des présidents de groupe. Les députés doivent voter le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 d'ici mardi. Pour accélérer ces débats, les groupes de députés Nouveau Front populaire (NFP) et Ensemble pour la République (EPR) ont annoncé avoir retiré une partie de leurs amendements.

: à lire aussi DIRECT. Budget 2025 : la Droite républicaine va également retirer des amendements pour accélérer les débats

Pour tenir dans les temps, "on va siéger ce week-end", avait affirmé Marc Fesneau à l'antenne de franceinfo, quelques heures avant que la décision soit actée par les présidents de groupe parlementaire. Le député centriste a estimé qu'il fallait "se donner toutes voies et moyens pour faire en sorte qu'on puisse voter, que les choses avancent. (...) Si ce week-end, il y a besoin d'avoir un peu de temps et qu'on se doit siéger samedi, on siégera samedi, si on devait siéger dimanche..."

Certains députés craignent que les groupes gouvernementaux laissent délibérément se prolonger les débats, afin d'entrer dans le champ de l'article 47 de la Constitution, selon lequel si l'Assemblée n'arrive pas à se prononcer en première lecture sur un projet de loi de finances au bout de 40 jours (le 21 novembre), le gouvernement saisit le Sénat.