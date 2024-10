Assemblée nationale : "Il va falloir trouver une manière de mieux travailler ensemble", pointe l'élu Ensemble Thomas Cazenave, qui déplore "une trahison" des LR

L'élection d'Aurélie Trouvé, députée LFI, à la présidence de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée mercredi, a révélé les désaccords entre les élus LR et le parti présidentiel. Le député Ensemble Thomas Cazenave revient sur cette mésentente dans les "4V" de France 2, jeudi 10 octobre.

Une ambiance à couteaux tirés règne au Palais Bourbon. Mercredi 9 octobre, Aurélie Trouvé, élue de La France insoumise, a pris la tête de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. Le résultat d'une mésentente entre les députés Ensemble et les élus LR. "Ce que cela dit, c'est qu'il va falloir trouver une manière de mieux travailler ensemble", souligne Thomas Cazenave, député Ensemble pour la République de Gironde, invité des "4V" ce jeudi 10 octobre.

"On peut appeler cela une trahison"

"On peut appeler cela une trahison" de la part des Républicains, ajoute Thomas Cazenave. L'élu du camp présidentiel ne souhaite pas pour autant mettre fin à la collaboration entre la droite, aux manettes de l'exécutif, et le parti présidentiel : "On fait tout pour que cela dure", dit-il. "On ne veut pas que le pays soit bloqué, on veut aider ce gouvernement", précise Thomas Cazenave, qui ne veut "pas que les difficultés à l'Assemblée rejaillissent sur le travail de Michel Barnier".

