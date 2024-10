Assemblée nationale : la députée LFI Aurélie Trouvé décroche une présidence de commission, sur fond de désaccord entre LR et macronistes

Surprise à l'Assemblée nationale. La députée de La France insoumise Aurélie Trouvé a décroché, mercredi 9 octobre, la présidence de la commission des Affaires économiques, alors que se font jour des divisions au sein de la coalition entre macronistes et LR. Trois présidents de commissions ont été élus mercredi, aux Affaires étrangères, économiques et sociales, pour remplacer leurs prédécesseurs, partis au gouvernement.

Et la tension est montée ces derniers jours entre le groupe Ensemble pour la République (ex-Renaissance), présidé par Gabriel Attal, et celui de la Droite républicaine (ex-LR), dirigé par Laurent Wauquiez. Ces derniers avaient pourtant noué un accord très lucratif cet été pour obtenir des postes-clés de l'Assemblée.

Pas de soutien pour le candidat macroniste

La droite exigeait une présidence de commission au même titre que ses nouveaux alliés au sein de la coalition et a laissé planer la menace de présenter trois candidats face à ceux de la macronie, pour leur barrer la route. Finalement, ils n'ont pas présenté de candidat dans la stratégique commission des Affaires sociales, revenue à Frédéric Valletoux (Horizons), ont retiré leur candidat et apporté leur soutien au MoDem Bruno Fuchs pour l'élire à la tête de la prestigieuse commission des Affaires étrangères. Mais au troisième et dernier tour pour la commission des Affaires économiques, si le député LR Julien Dive a bien retiré sa candidature, les élus de droite n'ont pas apporté leur soutien à Stéphane Travert (apparenté EPR).

La plupart se sont abstenus et un a voté pour l'insoumise Aurélie Trouvé, selon une déclaration de Julien Dive à la presse à l'issue du vote. C'est donc la députée LFI qui l'a emporté, à la surprise générale, avec 27 voix contre 25 pour Stéphane Travert. "Les LR voulaient la présidence de la commission. Les macronistes ont refusé et présenté leur candidat. Au 3e tour, ils se sont retirés et abstenus. On est numériquement plus nombreux [à gauche], on a donc gagné", a commenté une source au Parti socialiste à France Télévisions. "Le socle commun, c'est le soutien au gouvernement. Pour le reste, il n'y a de socle que lorsqu'il y a une entente. EPR n'a pas voulu s'entendre, voilà la conséquence", a de son côté affirmé l'entourage de Laurent Wauquiez.