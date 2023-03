"Abject, infâme"... Des députés condamnent l'inscription par le groupe communiste dans sa niche parlementaire d'un texte qualifiant Israël de "régime d'apartheid"

Cette proposition de résolution du groupe Gauche démocratique et républicaine, critiquée par des députés LR et Horizons, doit être proposée la semaine prochaine et discutée le 4 mai à l'Assemblée nationale.

Article rédigé par franceinfo Radio France

Temps de lecture : 1 min.

Façade principale de l'Assemblée Nationale (Paris), le 28 février 2023. (CYRILLE ARDAUD/RADIOFRANCE)

Les députés communistes du groupe Gauche démocratique et républicaine (GDR), ont inscrit à l'ordre du jour de leur niche parlementaire une proposition de résolution condamnant "l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid", selon les informations de franceinfo mercredi 29 mars. Cette proposition de résolution, qui doit être déposée en début de semaine prochaine, porte sur une "solution à deux Etats" et la "condamnation de l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid". Elle sera discutée lors de la niche parlementaire des députés GDR le 4 mai. Ce texte fait réagir les parlementaires de droite et du groupe Renaissance. Sur Twitter, Eric Ciotti, le président du parti Les Républicains et député des Alpes-Maritimes dénonce un "texte infâme accusant Israël de pratiquer un régime d’apartheid". "Je combattrai de toutes mes forces ce texte de la honte", écrit le député. Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne, découvre "avec stupeur que le groupe des députés GDR vient d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale sa proposition de résolution scélérate assimilant honteusement l’Etat d’Israël à un régime d’apartheid". Il assure que le groupe Renaissance va s'y "opposer pied à pied". "Voilà les nouveaux antisémites" Michèle Tabarot, première vice-présidente des députés LR juge cette proposition de résolution "abjecte et scandaleuse". "Cette surenchère outrancière va à l’encontre de nos valeurs. L’antisionisme et la haine ne doivent pas avoir leur place à l’Assemblée nationale", tonne la députée. Meyer Habib, député LR des Français de l'étranger, condamne également le texte, écrivant "Voilà les nouveaux antisémites". "La NUPES inscrit à l'ordre du jour sa proposition de résolution infâme accusant Israël d'Apartheid ! Les mêmes qui font l’apologie du terrorisme sanglant palestinien !" En juillet 2022, une proposition de résolution, cosignée par trente-sept députés de gauche, avait déjà signé une proposition de résolution condamnant le "régime d’apartheid institutionnalisé" par Israël contre les Palestiniens. Le Conseil représentatif des institutions juives de France avait réagi en parlant d'"antisémitisme" sous couvert d’"antisionisme".