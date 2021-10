Pandora Papers : Parnasse Global Limited, la société de Dominique Strauss-Kahn immatriculée aux Emirats arabes unis

Les paradis fiscaux n'ont pas disparu, démontre une nouvelle enquête menée par un consortium de journalistes d'investigation. Les Pandora Papers dévoilent les pratiques de dirigeants, politiques et personnalités pour payer le moins d'impôts possibles dans leur pays. Parmi eux, l'ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn.

Les Pandora Papers contiennent des documents confidentiels sur une nouvelle société créée par Dominique Strauss-Kahn en avril 2018, Parnasse Global Limited. Pour sa création, l'ancien patron du FMI a fait appel à SFM, basée à Dubaï (Émirats arabes unis), qui a fait toutes les démarches à sa place. Les Émirats arabes unis, avec leur 0% d'impôt, sont le nouveau paradis fiscal à la mode. Ils abriteraient des milliers d'exilés fiscaux du monde entier.





Ras Al-Khaimah , un paradis fiscal en plein désert



SFM est le leader de la création d'entreprises offshore, à Dubaï. Les équipes de Cash Investigation ont réussi à obtenir un rendez-vous. Elles indiquent au commercial souhaiter "échapper à l'impôt en France". Très simple, répond le conseiller : il suffit de "nommer un directeur ou un actionnaire", et de verser 2 000 euros par an à l'entreprise. Pas même besoin de bureaux sur place. SFM immatricule ensuite la société dans un autre émirat, le Ras Al-Khaimah, comme pour la société de Dominique Strauss-Kahn. Ce petit émirat a sa propre législation. En France, les entreprises ont l'obligation de déposer leurs comptes au registre du commerce, et tout le monde peut les obtenir. Rien de tout ça au Ras Al-Khaimah, qui ne respecte pas les règles internationales de lutte contre la fraude.