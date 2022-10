Mobilisation contre la vie chère : la Nupes espère profiter du climat social

La marche contre la vie chère et l'inaction climatique, prévue par les Insoumis dimanche 16 octobre, arrive dans un contexte de grèves. Un climat social qui pourrait profiter à la Nupes.

Jean-Luc Mélenchon espère faire une démonstration de force, dimanche 16 octobre. Après une rentrée ratée, marquée par les affaires Quatennens et Bayou, la Nupes entend bien occuper le terrain social. La marche contre la vie chère et l'inaction climatique ne serait qu'une première étape. "Pour nous, il y a deux dates qui sont maintenant dans le paysage. Il y a clairement cette manifestation de dimanche, qui est un moment important pour montrer le soutien populaire aux initiatives qui sont engagées, et puis la date de grève de mardi prochain", détaille le député insoumis Manuel Bompard.

La majorité relativise la portée de la mobilisation

Mardi, plusieurs syndicats, dont la CGT, appellent en effet à une journée d'action. Cheminots, transports en commun, routiers, EDF : tous ces secteurs sont appelés à cesser le travail. Une grève pour des augmentations de salaires qui intervient alors que l'inflation se poursuit. La majorité, elle, veut minimiser le risque de contagion de la contestation. "Combien de Français, aujourd'hui, sont occupés à savoir comment ils vont remplir leur réservoir, comment ils vont pouvoir remplir leur frigo ? Je pense que les manifestations, les contre-manifestations, les appels, les contre-appels, franchement, les Français, à un moment donné, en ont ras-le-bol", assure Karl Olive, député Renaissance. Le Rassemblement national parle quant à lui de récupération politique.