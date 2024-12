Nouveau gouvernement : Raphaël Glucksmann plaide pour une personnalité "compatible avec la gauche"

Raphaël Glucksmann, député européen du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates, était l'invité des 4V, lundi 9 décembre.

Emmanuel Macron continue les consultations pour former un nouveau gouvernement et reçoit les Verts et les communistes lundi 9 décembre. François Bayrou est notamment cité pour devenir Premier ministre. "Soit on recommence la même chose : un gouvernement minoritaire de droite et d'extrême droite, faisant la danse du ventre devant Marine Le Pen", commente Raphaël Glucksmann, député européen du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D), invité des 4 Vérités. "Ou alors, on tente d'être enfin fidèle au 7 juillet, au front républicain", propose-t-il.

Être fidèle au "front républicain"

"Un politique qui a choisi Emmanuel Macron depuis 2017, ça enverrait le message de la continuité politique et ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut une personnalité qui soit compatible avec la gauche", argumente-t-il. Raphaël Glucksmann évoque également une "personnalité de la société civile". Selon lui, cela permettrait de "créer une coalition, sans donner l'impression à aucun des camps politiques qui doivent s'allier de manger leur chapeau".

