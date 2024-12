Nouveau gouvernement : pas de censure "a priori" pour un "Premier ministre de gauche", assure le député LR Pierre-Henri Dumont

"On ne censurerait pas, a priori, un Premier ministre de gauche", a assuré Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais et porte-parole des Républicains à l’Assemblée nationale, invité samedi 7 décembre sur franceinfo. "Il faut que le Premier ministre, d'où qu'il vienne, se mette autour d'une table avec tout le monde et travaille sur un projet", a-t-il prévenu, au lendemain du rendez-vous à l'Elysée des chefs de file des députés et sénateurs LR, Laurent Wauquiez et Mathieu Darnaud, et plusieurs cadres du parti gaulliste, Pierre-Henri Dumont.

Dans la foulée de l'annonce de Laurent Wauquiez, le député du Pas-de-Calais redit qu'"il n'y aura pas de censure préalable à tout gouvernement qui ne serait pas dirigé par un LR ou avec des LR à l'intérieur".

"On ne fait pas de notre participation à un gouvernement, l'alpha et l'oméga d'une non-censure du gouvernement. On ne sera pas la force bloquante." Pierre-Henri Dumont, député LR à franceinfo

Une seule ligne rouge, a rappelé Pierre-Henri Dumont : un gouvernement mettant en œuvre le programme du Nouveau Front populaire ou comportant des ministres de La France insoumise. "Ça peut être un projet pour six mois avec deux ou trois textes clés, où l'ensemble des forces politiques […] se mettent d'accord sur ces deux ou trois projets et, dans ce cas-là, si cela nous convient, pourquoi pas rentrer au gouvernement avec des forces de gauche qui n'appliqueraient pas le programme du NFP est ne seraient pas issues de LFI", a expliqué le porte-parole des Républicains à l’Assemblée nationale.

Selon lui, le président de la République "doit très rapidement nommer un Premier ministre et celui-ci doit prendre le temps de discuter non pas du casting, mais du projet".