Nouveau gouvernement : bilan mitigé après la première journée d’entretiens entre Emmanuel Macron et les partis

Vendredi 6 décembre, le chef de l'État s’est entretenu avec les représentants du groupe central, le Parti socialiste et les Républicains. Alors que certains campent toujours sur leurs positions, les Insoumis ont annoncé qu’ils ne se rendraient pas à l’Élysée.

À leur sortie de l'Élysée, au soir du vendredi 6 décembre, les Républicains ne changent presque pas de position et préviennent. "Nous ne céderons pas à la facilité de la censure, sauf dans une seule hypothèse, qui serait celle d'un gouvernement mettant en œuvre le programme de Nouveau front populaire ou comportant des députés de la France insoumise", a assuré Laurent Wauquiez, président de LR à l’Assemblée nationale. Une déclaration ferme qui intervient au terme d'une journée de tractations autour d'Emmanuel Macron, pour tenter de trouver un Premier ministre.

LFI refuse de négocier

Plus tôt vendredi matin, c'était d'abord au tour du bloc central, en présence de Gabriel Attal, François Bayrou et Laurent Marcangeli, chef de file du groupe Horizon. Mais c'est dans l'après-midi que la rencontre la plus attendue a eu lieu, avec les cadres du Parti socialiste. Une heure et demie d'entretien, et à la fin, une ligne rouge fixée par Olivier Faure : "Nous avons rappelé que nous souhaitions, pour garantir le changement, que ce soit un Premier ministre de gauche et que nous ne participerions pas à un gouvernement qui serait dirigé par un Premier ministre de droite". Contactés en vue d’un entretien lundi 9 décembre, Manuel Bompard et LFI ont indiqué qu’ils déclinaient l’invitation.





Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.