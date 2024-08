Reportage Refus d'un gouvernement NFP : une situation "déplorable" pour ces électeurs de gauche à Lyon

Les représentants de la gauche refusent de participer aux nouvelles consultations pour trouver un Premier ministre et appellent à manifester, au lendemain du rejet d'Emmanuel Macron de toute proposition d'un gouvernement issu du NFP. La situation s'éternise, presque deux mois depuis les dernières élections. Dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, les électeurs sont partagés entre colère et lassitude.

Léa reconnaît elle-même être perdue. Elle a voté à gauche aux dernières législatives et aujourd'hui, elle a bien du mal à expliquer ses sentiments. "Blasée, trahie, mais ça fait des mois qu'on est trahis par le président et par le gouvernement, donc évidemment en colère. Mais désespérée peut-être, c'est le terme qui correspondrait le plus. Je ne sais plus quoi faire."

Emmanuel Macron, "l'homme qui ne voulait jamais perdre"

Hubert ne mâche pas ses mots. Lui aussi a voté pour le nouveau Front populaire, et il se dit "désabusé". "Je trouve ça déplorable. Macron, c'est l'homme qui ne voulait jamais perdre. Il y avait une majorité relative aux législatives de 2022. Dans ce cas-là, ça lui allait très bien. Et là, quand c'est à son désavantage, forcément, ça ne va plus, il n'y a plus de légitimité. Il ne veut jamais perdre et ne veut jamais reconnaître quand le vent tourne en sa défaveur."

Il se dit inquiet de la situation. Un peu comme Céline. Pour elle, ces législatives sont un vrai tournant. Et c'est la première fois qu'elle doute autant. "C'est très fort. Cette latence avant de nommer un Premier ministre suite à une dissolution qui semble être un coup politique, mais un coup politique raté. Oui, il y a forcément une perte de confiance très très forte."

"Je ne me sens pas entendue et surtout, j'ai une perte de confiance dans les politiques qui sont actuellement en poste." Céline, électrice de gauche à franceinfo

Cette perte de confiance, c'est justement ce que redoute Bernard, qui n'est pas tendre avec Emmanuel Macron. "Pour moi, c'est un pyromane, parce que c'est le bon moyen pour mettre encore plus les gens dans la rue et essayer de dégoûter ceux qui s'étaient mis à voter alors qu'ils n'y croyaient pas."

Alors, si une manifestation est organisée à Lyon le 7 septembre, il sera dans la rue, malgré ses 77 ans. Marie-Céline fera aussi partie du cortège. "Honnêtement, si je peux, je le fais, j'y vais. Parce que ce qui ne s'entend pas dans les urnes doit s'entendre dans la rue. On nous pousse à bout, et après on dit 'ils réagissent mal et ils sont extrêmes', mais la tactique, c'est de pousser à bout."

Elle dit ne pas être étonnée par la situation et ajoute "Je n'en attendais pas mieux de la part d'Emmanuel Macron".