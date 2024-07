Lucie Castets "a le profil parfait pour achever les finances publiques françaises", estime le porte-parole du RN, Philippe Ballard

Lucie Castets "a le profil parfait pour achever les finances publiques françaises", estime Philippe Ballard, député de l’Oise et porte-parole du Rassemblement national, invité de franceinfo mercredi 24 juillet. La haute fonctionnaire de 37 ans a été désignée par le Nouveau Front populaire pour succéder à Gabriel Attal au poste de Première ministre.

"Personne ne connaissait cette dame", réagit Philippe Ballard. Peu connue du grand public, Lucie Castets est actuellement directrice des finances et des achats à la ville de Paris. "Quand on voit son bilan on peut douter de ses capacités à gérer efficacement le pays", affirme le porte-parole du RN, pointant du doigt la dette de la mairie de Paris. Pour lui, Lucie Castets "va continuer le travail" d'Emmanuel Macron en creusant davantage la dette du pays.

"Ce front républicain a plongé la France dans le bourbier"

"Cette dame, elle a une obsession, c'est la puissance du RN, elle ressemble un peu à Emmanuel Macron, il n'y a qu'un combat à mener, combattre le RN et ses 11 millions d'électeurs", poursuit le député de l'Oise, en référence aux propos du président mardi soir sur Radio France et France 2. Emmanuel Macron a appelé les forces du front républicain anti-RN à s'unir, tout en balayant la candidature avancée par la gauche pour Matignon et renvoyant à mi-aout la nomination d'un nouveau gouvernement.

"Ce front républicain a plongé la France dans le bourbier", juge Philippe Ballard. "Emmanuel Macron dit le RN est le premier parti de France et il doit être entendu et respecté. Le problème c'est qu'il n'y a pas le mode d'emploi et, à côté de cela, il n'y a qu'une seule solution, un seul programme, combattre le Rassemblement national avec le front républicain", s'étonne Philippe Ballard. "Et les Français dans tout cela ?", ajoute-t-il.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a admis que ce n'était pas une "bonne chose" que le RN ne soit pas représenté au bureau de l'Assemblée nationale. "Il aurait pu user de son influence pour demander à Gabriel Attal de faire en sorte qu'il y ait des représentants du RN dans ces postes dirigeants au sein du bureau de l'Assemblée", répond le porte-parole du RN.