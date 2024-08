La lettre ouverte du NFP doit faire en sorte "que chacun ait conscience de ce qui est en train de se passer", dit le porte-parole du Parti communiste

"C'était important pour le Nouveau Front populaire de parler aux Françaises et aux Français pour que chacun ait bien conscience de ce qui est en train de se passer", explique Léon Deffontaines, le porte-parole du Parti communiste, jeudi 22 août sur franceinfo. À la veille de leur réunion à l'Élysée avec Emmanuel Macron, les chefs du Nouveau Front populaire, et leur candidate pour le poste de Première ministre, Lucie Castets, ont écrit une lettre ouverte pour dénoncer "l'inaction du président de la République" qui est "grave et délétère".

Léon Deffontaines rappelle que les élections législatives ont été "suivies de très près pas les Jeux olympiques et on ne se rend pas compte de ce qu'il en est". "Comment se fait-il que nous n'ayons pas de gouvernement alors même que nous arrivons dans une rentrée très chargée, avec le projet de loi de finances ?", s'interroge-t-il. Il évoque aussi les inquiétudes concernant la situation des hôpitaux et le manque d'enseignants.

"Il y a urgence à ce qu'Emmanuel Macron respecte les institutions et nomme Lucie Castets à Matignon pour nous permettre enfin d'avancer et d'améliorer le quotidien des Français", poursuit-il. Il déplore "le silence et l'attentisme" du chef de l'État, "depuis les élections", qui "bloquent le pays".