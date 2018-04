Notre-Dame-des-Landes : cinq questions sur l'opération d'évacuation des zadistes

Une vaste opération d'expulsions, avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles déployés, a débuté lundi à l'aube sur le site de l'ancien projet d'aéroport, près de Nantes,où sont installés depuis plusieurs années quelque 250 occupants illégaux.

L'opération a débuté au petit matin. L'expulsion des occupants illégaux de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), près de trois mois après l'abandon du projet d'aéroport, a commencé lundi 9 avril. Environ 2 500 gendarmes sont mobilisés, face à quelque 250 zadistes. L'opération a donné lieu à des affrontements et pourrait durer plusieurs jours. Franceinfo fait le point sur la situation.

>> Suivez l'opération d'expulsion en direct sur notre site

Comment procèdent les gendarmes ?

Un important dispositif de gendarmes mobiles a été mobilisé : vingt-cinq escadrons, ce qui représente environ 2 500 militaires. Les accès principaux à la route 281, l'ex-route des chicanes et symbole du "retour à l'état de droit" promis par l'exécutif, ont été bloqués par les gendarmes avant 4 heures du matin au nord et dès 3h30 au sud.

Avec des files de camions stationnés sur un côté de la route, feux allumés sous le brouillard, les gendarmes ont avancé lentement, pour dégager la D281. Ils sont ensuite remontés vers plusieurs "lieux de vie", comme l'indique un journaliste du Monde sur place. Les forces de gendarmerie sont notamment concentrées au lieu dit Les fosses noires, à l'ouest de l'ex-"route des chicanes".

Un nuage de lacrymogène, dense, envahit la #ZAD. Les colonnes de gendarmes mobiles ont quitté la RD 281 et remontent sur plusieurs lieux de vie. Face à eux, des dizaines de zadistes tentent de résister. Ambiance un peu panique dans la nuit. pic.twitter.com/x314mgv02Z — Rémi Barroux (@remibx) 9 avril 2018

Comment réagissent les zadistes ?

Ils ont érigé sur la RD281 des barricades composées de carcasses de voitures retournées, de pneus en flamme, de plots, de pylônes couchés et de quelques bonbonnes de gaz. Selon plusieurs journalistes sur place, ils ont lancé des projectiles, des cailloux et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Celles-ci ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes et de grenades assourdissantes.

#NDDL. La tension monte d’un cran, les gendarmes mobiles progressent vers les Fosses Noires, et repoussent les zadistes. Les zadistes utilisent des raquettes de tennis pour lancer plus loin des cailloux. On peut parler d’affrontements désormais. — Christophe JAUNET (@JAUNET3) 9 avril 2018

#NDDL. Aux Fosses Noires, tout près de la route des chicanes, 14 tracteurs vigilants sont pré-positionnés. On a croisé un zadistes portant une caisse pleine de cocktails Molotof confectionnés dans des bouteilles de bière. — Christophe JAUNET (@JAUNET3) 9 avril 2018

"C'est inacceptable que l'Etat chasse les gens de chez eux, a réagi auprès de l'AFP une occupante de la ZAD. On appelle tous les gens à résister, à nous soutenir et à rejoindre les rassemblements locaux. On était dans un cadre de négociation apaisé avec la préfecture à la recherche de solutions collectives."

Quel est le bilan des affrontements lundi à 9 heures ?

Un gendarme a été blessé à l'œil, a appris franceinfo auprès de la gendarmerie. Il souffre d'un décollement de la rétine après avoir été touché par un tir d'artifice, probablement une fusée artisanale. Il a été transporté au CHU de Nantes.

Par ailleurs, un homme a été arrêté et placé en garde à vue. Il aurait lancé des projectiles sur un agent des forces publiques.

Les expulsions visent-elles tous les occupants ?

"L'opération (...) vient mettre à exécution des décisions de justice pour procéder à l'expulsion des occupants les plus radicaux", avait précisé le ministère de l'Intérieur. Il est question de démanteler certains des 97 squats recensés par les autorités et d'expulser toute personne n'ayant pas régularisé sa situation en déclarant par exemple de nouveaux projets agricoles individuels. La quasi-totalité des 250 zadistes estimés sur place ne l'ont pas fait, préférant une gestion collective du territoire et la possibilité de mener des projets non agricoles. Et ce sur des terrains qui ne leur appartiennent pas.

"Qui sont les radicaux ?", s'interroge sur franceinfo Sylvain Fresneau, paysan sur la ZAD, opposé à l'évacuation. "Est-on radicaux parce qu'on continue d'élever nos vaches, parce qu'on envoie des choses sur internet ? C'est quoi radicaux ? Ce n'est pas si simple que ça de dire que l'on va trier les bons et les mauvais. C'est qui les bons, c'est qui les mauvais ? Parce qu'on est derrière une barricade on est mauvais et parce qu'on trait les vaches on est bon ? Je n'en suis pas du tout persuadé."

Combien de temps doit durer l'opération ?

L'opération sera maintenue "tant qu'il sera nécessaire", a précisé sur Europe 1 le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Des officiers de presse de la gendarmerie sur place, joints par franceinfo, envisagent que l'opération puisse durer "plusieurs jours s'il le faut" et assurent que la situation "est contenue".