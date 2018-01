DIRECT. Notre-Dame-des-Landes : les zadistes s'engagent à rouvrir les accès au site, mais refusent toute expulsion

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NDDL

: j'habite Saint-Aignan-de-Grandlieu... là ou la piste commence. L'allonger de 1km fait que les avions vont atterrir à 1km de l'école de la mairie et de tout le bourg.... on fait quoi pour nous? on rase le village ?

: Je suis née dans l'Ouest, je vis dans l'ouest et vis près de l'aéroport actuel. Je ne me sens aucunement blessée !

: Excellent discours qui prend en compte les efforts d’aménagement du territoire menés ces 50 dernieres annees mais qui redit que les zones de non droit ne seront pas tolerees. Il faut tenir sur ce dernier point ausi car c’est l’autorite de l’Etat qui est en jeu!

: Les réactions politiques continuent d'affluer sur l'annonce du gouvernement concernant Notre-Dame-des-Landes, comme celle du président du Sénat Gérard Larcher et de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault.



: "Le projet ne se fera pas mais ceux qui occupent illégalement des terres, pour lesquelles ils n'ont aucun droit, seront expulsés s'ils ne sont pas partis d'eux-mêmes."





Le Premier ministre répond à une question d'une députée de La France insoumise sur la présence des forces de l'ordre à Notre-Dame-des-Landes.



: "En ce qui concerne la question de la réouverture de la route D281, fermée par les pouvoirs publics en 2013, le mouvement s’engage à y répondre lui-même. La présence ou l’intervention policières ne feraient donc qu’envenimer la situation."





: "Il s’agit bien d’une victoire historique face à un projet d’aménagement destructeur. Celle-ci aura été possible grâce à un long mouvement aussi déterminé que divers."



Les zadistes se réjouissent, dans un communiqué, de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.



: Les zadistes s'engagent à rouvrir les accès au site de Notre-Dame-des-Landes mais refusent toute expulsion

: "La vérité est dure à entendre. Il n'y avait pas de bonnes décisions. Le projet de Notre-Dame-des-Landes est un projet dépassé, ancien. Personne n'a réussi jusqu'ici à sortir des oppositions frontales."



Edouard Philippe répond aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.



: L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin ne partage pas le même avis sur Notre-Dame-des-Landes. Il semble regretter la décision du gouvernement.

: "Je suis évidemment satisfait de cette décision qui était celle que l'on attendait."





José Bové qualifie de "courageuse" la décision du gouvernement d'abandonner le projet de Notre-Dame-des-Landes.



: "Aujourd’hui, nous célébrons la victoire des opposants au projet qui ont porté cette lutte environnementale depuis près de 50 ans."





Greenpeace demande aussi au gouvernement de d'entamer un "dialogue avec celles et ceux qui ont su préserver ce territoire pour discuter de l’avenir de ces terres".

: Décision de bon sens, à une époque où les terres agricoles se font précieuses. L'aéroport actuel, loin d'être saturé, pourra permettre le développement économique de la région au prix d'aménagements beaucoup moins ruineux.

: Un vote à 55% pour. Et voilà le résultat....Vous avez dit démocratie ?

: Il faut prendre des décisions nationales en fonction des impératifs écologiques et économiques français et planétaires. L'on ne peut, de manière cohérente, encourager le développement durable et la préservation du climat, par la COP 21, et vouloir le développement sans limite du transport aérien, très générateur de gaz à effet de serre.

: "Il y a aujourd'hui plus de questions ouvertes que de réponses. Je demande au président de la République de me recevoir pour parler de l'avenir de la métropole, du Grand Ouest."

: "Par cette décision, le gouvernement cède à la facilité, au chantage."





La maire de Nantes donne une conférence de presse après l'annonce du gouvernement.









: Sur la ZAD, c'est la satisfaction, comme le constate une journaliste de Ouest-France.

: Pascal Bolo, le premier adjoint au maire de Nantes, est très remonté contre François de Rugy. Le président de l'Assemblée nationale plaidait, ce matin sur franceinfo, pour un démantèlement de la ZAD au "plus vite".

: Pour la députée européenne, cette décision du gouvernement est "une première victoire" pour Nicolas Hulot.

: "Il est temps désormais que l'Etat soit clair dans ses choix et ferme dans leur mise en œuvre", a déclaré Edouard Philippe, au moment d'annoncer l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Regardez la séquence.



: Une honte pour le gouvernement ! En somme, le développement économique d'une région n'a aucune importance dans le microscome parisien ? Et les différents jugements rendus ne semblent pas vous parler de la notion d'égalité, Monsieur Macron ?Vous reste à espérer qu'il n'arrive jamais qu'un crash aérien survienne sur la ville de Nantes maintenant...

: QUELLE HONTE !!!! c'est un déni de toute démocratie, en fait, il suffit d'aller a l'encontre d'un état de droit, de faire le bazar pour etre entendu.Quel exemple pour les autres pays !!!!

: Discours trés équilibré avec une vue d’ensemble. Enfin une decision !

: Edouard Philippe vient de terminer son discours. Il confirme donc l'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais annonce le retour de "l'état de droit sur la zone".

: "Les agriculteurs expropriés vont pouvoir réintégrer les terres. Mais les occupant illégaux ont jusqu'au printemps pour évacuer la zone."

: "Les squats qui débordent sur la route devront être évacués à défaut les forces de l'ordre participeront à l'évacuation nécessaire."

: "Le gouvernement s'engage à rétablir l'état de droit sur la zone. Nous allons mettre fin à la zone de non-droit qui prospère depuis dix ans".

: "Nous allons rénover l'aérogare de Rennes. Enfin, nous devons jouer sur la complémentarité rail-air."

: "L’aérogare de Nantes sera modernisé dans un premier temps, en parallèle, la procédure pour l'allongement de la piste sera engagée. Elle permettra de réduire les nuisances sonores."

: "Ce à quoi le gouvernement s’engage c'est que Nantes, Rennes, Brest bénéficient de liaisons rapides avec les autres aéroports."



: "Les terres retrouveront leur vocation agricole. Elles ne seront pas mises de côté pour un projet d'aéroport ultérieurement."

: "Notre-Dame-des-Landes est l'aéroport de la division. Le projet sera donc abandonné."



: "Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes", annonce le Premier ministre.

: "Il est temps que l'Etat soit clair dans ses choix et ferme dans sa mise en œuvre."

: "Sur la base d'un rapport d'experts, j'ai rencontré plus d'une centaine d'élus."



: "J'ai voulu prendre le temps de bien appréhender la situation."

: "Nous avons décidé de trancher la question, sachant que pertinemment elle suscitera des oppositions tranchées."



: "Durant cinquante ans, à coup de décisions, de reculade, de non-décisions, l’Etat s'est placé face à un dilemme."