DIRECT. Notre-Dame-des-Landes : les trois médiateurs remettent leur rapport au Premier ministre

Ce qu'il faut savoir

Les trois médiateurs chargés de sortir de l'impasse le dossier de Notre-Dame-des-Landes remettent leur rapport au Premier ministre, Edouard Philippe, mercredi 13 décembre. Une "décision définitive sera prise au plus tard en janvier", a annoncé Emmanuel Macron, la veille.

Après un peu plus de six mois de mission et 200 auditions, Gérard Feldzer, ancien pilote de ligne et proche du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, Michel Badré, ingénieur membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE), et la préfète Anne Boquet sont attendus à Matignon à 11h30.

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, reconnaît qu'une éventuelle évacuation du site poserait "un problème" : "le ministre de l'Intérieur gérera avec sang-froid, en évitant qu'il y ait des morts, et en appelant au calme de part et d'autre".

Les experts mettent l'accent sur la nécessité d'une ligne de transports en commun, tel un tram-train, pour desservir Notre-Dame-des-Landes. Sinon les émissions seront pires, prévoient-ils, car les 2 000 salariés de l'aéroport devraient prendre leur voiture pour aller travailler au nord du département alors que la plupart résident au sud.