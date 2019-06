VIDEO. "Ma place n'est plus dans la vie politique partisane. Définitivement", affirme Nicolas Sarkozy à "20h30 le dimanche"

"Une partie des Français, et peut-être même au sein de votre famille politique, se sont rendus compte que leur famille manquait de leader. Ce livre est-il une façon de leur dire :’Je suis là au cas où’ ?" demande Laurent Delahousse à Nicolas Sarkozy, qui était dimanche 30 juin 2019 son invité sur le plateau du magazine "20h30 le dimanche"(replay), à l’occasion de la sortie de son livre Passions (éd. de l’Olivier).

"Non, non. Il faut savoir dans la vie, et c’est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, où est sa place, répond l’ancien président de la République (2007-2012) dont le dernier ouvrage, sorti en librairie jeudi 27 juin, a été tiré à 200 000 exemplaires. Ma place n’est plus dans la vie politique partisane. Et ce livre n’est pas un livre politique. Je n’ai pas de calendrier politique."

"Maintenant, cette partie de ma vie est finie"

"Alors, je peux le dire jusqu’à la fin de l’émission, et vous pouvez me croire ou ne pas me croire, insiste Nicolas Sarkozy, mais on ne peut pas empêcher les gens… et je leur suis très reconnaissant de cette fidélité et de cette sincérité. Mais aujourd’hui, ma place n’est plus là, définitivement. Dans la vie politique partisane, si je revenais, cela amènerait de la confusion et il n’y en a vraiment pas besoin."

"Vous parlez des Français avec qui vous avez une relation assez passionnelle ?" relance le journaliste. "Tout ce que j’ai fait, c’est pour être aimé des Français. Et pour moi, la France c’est d’abord les Français. J’ai aimé passionnément les rencontrer, être aimé des Français, même quand ils ne me soutenaient pas et ne votaient pas pour moi. J’ai fait tout cela pour ça. Mais maintenant, cette partie de ma vie est finie", conclu l’ancien chef de l’Etat.