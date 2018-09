QUIZ. "Pognon de dingue", "La France qui se lève tôt"... Saurez-vous distinguer les citations de Macron et de Sarkozy ?

Encore une polémique pour Emmanuel Macron. Le président de la République a à nouveau suscité la controverse, samedi 14 septembre, en donnant des conseils pour trouver un emploi à un jeune horticulteur au chômage.

Les déclarations du président de la République rappellent parfois, que ce soit dans la forme ou dans le fond, l'un de ses prédécesseurs à l'Elysée, Nicolas Sarkozy, qui était à la tête du pays entre 2007 et 2012. Les deux hommes revendiquent une liberté de ton et un "langage de vérité". Ils n'hésitent pas à bousculer les conventions et peuvent se montrer rudes face à leurs interlocuteurs. Ils partagent aussi quelques idées au niveau de la libéralisation de la société, du rôle des aides sociales et de la valeur travail.

Saurez-vous faire la différence entre les deux ? Franceinfo vous propose un petit test.