Procès des sondages de l'Elysée : Nicolas Sarkozy sera présent mardi au tribunal

Nicolas Sarkozy sera présent mardi 2 novembre au tribunal dans le cadre du procès de ses anciens collaborateurs dans l’affaire des sondages de l'Élysée, a appris franceinfo de source proche du dossier vendredi 29 octobre. Selon nos informations, l’ex-chef de l'État a confirmé sa présence.

Le tribunal correctionnel de Paris avait ordonné son audition comme témoin, le 19 octobre dernier. "J'ai toujours répondu aux convocations qui m'étaient faites", avait alors réagi Nicolas Sarkozy le lendemain, sans plus de précision, ajoutant : "Je vous dirai ce que je ferai, mais pour l'instant il faut avoir du sang froid et du calme."

Ummunité présidentielle

L'ancien président n'est pas poursuivi dans ce dossier car couvert par l'immunité présidentielle. Cité par l'association Anticor, partie civile, il avait fait savoir par une lettre à la juridiction qu'il refusait cette déposition. Le tribunal l'y a donc contraint.

La justice s'intéresse au fait qu'entre 2007 et 2012, l'Elysée a payé plus de 7 millions d'euros pour des conseils et sondages sans appel d'offres. Parmi les prévenus, il y a notamment Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Elysée, qui est jugé pour favoritisme. Les instituts de sondage impliqués dans cette affaire sont ceux de Patrick Buisson et Pierre Giacometti mais aussi Ipsos, jugé pour "recel de favoritisme".