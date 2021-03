Nicolas Sarkozy : l’ancien président riposte dans les médias et dénonce "une profonde injustice"

Condamné lundi 2 mars pour "corruption" et "trafic d’influence" à trois ans de prison dont un an ferme, Nicolas Sarkozy a fait appel et a lancé son offensive médiatique. Marion Mourgue, journaliste au service politique du Figaro était l’invitée du 23 heures de franceinfo.