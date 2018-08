"Vous êtes une sorte d'emmerdeur intrinsèque" : d'anciens ministres de l'Ecologie racontent leurs déboires au gouvernement

Poids des lobbies, relations tendues avec les autres membres de l'exécutif… Après la démission fracassante de Nicolas Hulot, franceinfo a interrogé d'anciens ministres de l'Ecologie sur leur expérience.

"C'est une accumulation de déceptions, mais c'est surtout parce que je n'y crois plus, pas en l'état." En annonçant sa démission mardi 28 août au micro de France Inter, Nicolas Hulot n'a pas caché son amertume. Manque de soutien politique au sein du gouvernement, poids des lobbies dans les prises de décisions, urgence de la situation difficilement comprise au sommet de l'État… Le constat dressé par le ministre de la Transition écologique est décourageant.

De telles difficultés sont-elles inhérentes au poste ? Pour savoir si ce portefeuille est par essence maudit, franceinfo a interrogé quatre prédécesseurs de Nicolas Hulot, qui racontent leurs petites victoires et leurs grosses galères.

"Tous les autres réfléchissent à court terme"

À écouter Roselyne Bachelot, titulaire du poste entre mai 2002 et mars 2004, tous les ministres de l'Écologie éprouvent un sentiment grisant au moment d'accepter leurs nouvelles responsabilités. "À chaque fois, il y a des déclarations tonitruantes sur l'environnement de la part des Premiers ministres et des présidents qui les nomment. Quand je suis arrivée, c'était Jacques Chirac et son célèbre 'Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs', se remémore l'ancienne ministre. Puis viennent les difficultés…"

Roselyne Bachelot, ministre de l'Ecologie et du Développement durable, lors des Journées nationales du développement durable organisées le 1er et 2 juillet 2002 à Rennes (Ille-et-Vilaine). (MARCEL MOCHET / AFP)

Car l'exigence de résultats réclamée à l'exécutif se marie mal avec les enjeux de l'écologie politique, résume Philippe Martin, ministre du deuxième gouvernement de Jean-Marc Ayrault.

Nicolas Hulot a été confronté aux problèmes que rencontrent tous les ministres de l'Environnement : on pense sur le long terme alors que tous les autres réfléchissent au court terme, à la croissance, à l'emploi et à la sécurité.Philippe Martin, ministre de l'Ecologie de 2013 à 2014à franceinfo

Comme Nicolas Hulot, qui a regretté sur France Inter devoir "[s']accommoder de petits pas (...) alors que la situation universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on change d'échelle", Yves Cochet, ministre de l'Environnement sous Lionel Jospin, déplore la vision court-termiste à l'œuvre au sommet de l'État. "À mon époque, le Premier ministre n'était pas plus écolo que ne le sont aujourd'hui Emmanuel Macron ou Édouard Philippe. Ce qui compte pour eux, c'est la croissance, l'économie, la technologie, les emplois, l'industrie… soupire l'ancien député européen. De plus, la vocation du ministre de l'Écologie est de disputer les autres ministères pour leur dire que ce qu'ils font n'est pas bien. Tout cela fait de vous une sorte d'emmerdeur intrinsèque."

Pour Philippe Martin, c'est toute une vision de la politique qui est en cause : "Il faudrait que ces gouvernants, aussi bien Hollande que Macron, admettent que la transition écologique nécessite de prendre des décisions qui donneront des effets quand ils ne seront plus au pouvoir, et qu'ils ne pourront donc pas en tirer les bénéfices." Difficile à accepter quand "ce qu'aiment les politiques", selon lui, "c'est inaugurer des bâtiments et couper des rubans".

"Une multitude de petites couleuvres à avaler"

À leur arrivée aux responsabilités, certains ministres veulent pourtant croire qu'il est possible de travailler en bonne intelligence avec leurs collègues. "Avec Hervé Gaymard", alors ministre de l'Agriculture, "la première chose que nous avons faite a été de petit déjeuner tous les deux, pour réfléchir à ce sur quoi nous pouvions avancer ensemble", explique Serge Lepeltier, ministre en 2004-2005. Roselyne Bachelot, qui l'avait précédé, assure qu'elle avait le soutien de certains de ses camarades du gouvernement, "comme Nicolas Sarkozy", pour faire passer la Charte de l'environnement, en 2003, et que ce sont plutôt les parlementaires UMP qui lui menaient "une lutte à mort".

Reste que, pour Philippe Martin, "il y a en permanence cette espèce de combat entre un ministre et le reste du gouvernement". Il est encore meurtri par la plus grande défaite de son mandat : l'abandon de l'écotaxe sur les poids lourds à l'automne 2013, après une forte contestation, notamment en Bretagne. "Vous pouvez penser que je n'y étais pas très favorable. Mais à un moment donné, les ministres bretons ont eu plus de poids que moi", se souvient-il.

Philippe Martin, alors ministre de l'Ecologie, prend la pose à côté de panneaux photovoltaïques le 24 janvier 2014 à Paris. (MAXPPP)

Yves Cochet se remémore pour sa part d'un accrochage qui l'a opposé en 2002 à son collègue des Transports, Jean-Claude Gayssot, après le grave incendie du tunnel du Mont-Blanc qui avait fait 39 morts trois ans plus tôt. "Il voulait rouvrir la circulation du tunnel aux poids lourds pour favoriser les échanges commerciaux, et je n'y étais pas favorable. J'ai donc demandé un arbitrage à Lionel Jospin. Il a tranché en accordant l'accès au tunnel aux véhicules de moins de 19 tonnes, raconte l'ancien ministre. Gayssot avait donc gagné, même si ça n'était pas sur toute la ligne. Cela peut paraître anecdotique, pourtant ce genre d'arbitrage n'arrive pas tous les mois, mais tous les jours ! C'est une multitude de petites couleuvres qu'il faut avaler."

"J'ai ressenti le poids de la FNSEA"

Pour Philippe Martin, le grand adversaire du ministre de l'Écologie reste celui de l'Économie et du Budget : "Bercy considère que tout cela coûte trop cher. Que les fleurs et les oiseaux, c'est moins important que l'industrie qui se casse la figure." Delphine Batho, sa prédécesseure, avait été débarquée pour avoir qualifié de "mauvais" un budget 2014 qui réduisait de 7% les crédits de son ministère.

"Un bon pas avait été fait par Dominique Voynet, qui avait doublé le personnel à sa disposition, pour arriver à 1 500 fonctionnaires, rappelle Yves Cochet. Mais en réalité, par rapport aux dizaines de milliers de fonctionnaires que comportent certains autres ministères, vous restez un nain politique au sein du gouvernement." Pour lui, l'argent est le nerf de la guerre : "Au bout du compte, vous n'avez pas les moyens budgétaires et humains pour appliquer votre politique."

Yves Cochet répond aux questions des journalistes au ministère de l'Environnement, le 19 décembre 2001 à Paris. (FRANCOIS GUILLOT / AFP)

Ce n'est pas une question de budget qui a fait craquer Nicolas Hulot. Sur France Inter, mardi, il a expliqué son agacement après avoir "découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité" lors d'une réunion avec les chasseurs, la veille. Les lobbies étaient déjà la bête noire d'Yves Cochet au gouvernement :

Eux n'ont qu'une envie : que vous ne fassiez rien. Et ils y parviennent, en général ! Les arbitrages leur sont favorables, et ils ont l'oreille des gouvernements.Yves Cochet, ministre de l'Ecologie entre 2001 et 2002à franceinfo

C'est notamment le cas, selon lui, du ministère de l'Agriculture, "cogéré par la FNSEA depuis cinquante ans". "J’ai ressenti le poids de ce syndicat, se souvient Serge Lepeltier. Je souhaitais freiner l’utilisation de certains produits chimiques pour la culture des céréales, et cela a été un vrai combat. Des agriculteurs refusaient par principe, parce qu’ils pensaient que si j’y arrivais, j’irais beaucoup plus loin après."

Et parfois, le président de la République lui-même se range à leur cause. Roselyne Bachelot explique avoir été victime d'une manœuvre électorale à l'approche des élections régionales de 2004 : "On m'avait confié une loi sur l'eau. Mais Jacques Chirac s'était persuadé qu'on allait gagner les élections en cédant aux agriculteurs sur ce texte."

Je me souviendrai toujours de mon directeur de cabinet entrant dans mon bureau avec le journal "La France agricole" sous le bras. Chirac avait donné, sans m'avertir, une interview où il annonçait le retrait de cette loi. Il ne m'a même pas passé un coup de fil pour me dire qu'il jetait à la poubelle six mois de travail.Roselyne Bachelot, ministre de l'Ecologie de 2002 à 2004à franceinfo

Les agriculteurs et l'électorat l'avaient emporté sur le ministère de l'Écologie. "Et une semaine après, on a perdu les élections…"

"Cela demande d'avoir le cuir épais"

Mais "tous les ministères sont difficiles", estime Roselyne Bachelot, qui reste satisfaite de son bilan à ce poste. "Deux ans après la catastrophe de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, j'ai fait adopter en 2003 une loi de prévention des risques technologiques et naturels, qui reste, selon moi, une des grandes lois écolos", se félicite l'ancienne responsable politique. Son successeur, Serge Lepeltier, retient, lui, son Plan climat de 2004, "qui comprenait des objectifs et des obligations fortes en matière d'émissions de gaz à effets de serre".

Serge Lepeltier, alors ministre de l'Ecologie, présente à la presse le Plan climat qui devait permettre à la France de remplir ses engagements dans le cadre du protocole de Kyoto, le 22 juillet 2004 à Paris. (DANIEL JANIN / AFP)

Du côté des anciens ministres écologistes, le ton est plus amer, car on estime qu'aucune mesure favorable à l'environnement ne sera efficace tant que le cadre d'action général ne sera pas remis en question. Yves Cochet regrette ainsi de ne pas avoir réussi à convaincre Lionel Jospin de sa philosophie : "L'écologie est un troisième paradigme face au socialisme et au libéralisme, qui sont deux philosophies productivistes, et dont l'horizon indépassable consiste à obtenir plus de croissance et de production." Des propos qui font écho à ceux de Nicolas Hulot : jeudi, il a déploré qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe n'aient "pas compris que c'est le modèle dominant qui est la cause" du dérèglement climatique. Cette désillusion a pesé plus lourd que ses quelques réussites.

Venu de la société civile, Nicolas Hulot avait un profil atypique, même pour un ministre de l’Écologie, et c’est peut-être une des explications de son échec. "Le rapport de force avec les autres ministères, on le gagne quand on est depuis longtemps dans le jeu politique", estime Serge Lepeltier. La fonction "demande d’avoir le cuir épais", et l’ancien animateur "ne paraissait pas avoir les nerfs pour être ministre", observe Roselyne Bachelot.

Je comprends presque sa déroute : il a quitté le pays des Bisounours pour entrer dans la cage aux lions.Roselyne Bachelot, ministre de l'Ecologie entre 2002 et 2004à franceinfo

Ce qui laisse des regrets à Philippe Martin : "Nicolas Hulot avait une grande capacité à vulgariser. Personne d’autre ne pouvait avoir le même poids pour engager la transition écologique. Je ne suis pas surpris, mais je ressens une grande tristesse et une inquiétude."