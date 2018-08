VIDEO. "C'est une plaisanterie ?" Quand Marlène Schiappa apprend en direct la démission de Nicolas Hulot

La secrétaire d'État chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes était invitée au même moment sur l'antenne de Radio Classique.

La surprise a été totale pour Marlène Schiappa. La secrétaire d'État chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes a appris en direct, sur Radio Classique, la démission de Nicolas Hulot. "C'est une plaisanterie ?", s'est-elle spontanément exclamée lorsque Guillaume Durant lui a annoncé la nouvelle.

Quelques minutes plus tôt, Nicolas Hulot avait annoncé, sur France Inter, qu'il démissionnait de son poste de ministre de la Transition écologique et solidaire, invoquant une décision "lourde, qui le bouleverse" et "mûrie depuis de longs mois". Il a précisé l'avoir prise lundi soir, sans en référer à Emmanuel Macron ni à Édouard Philippe, et pas même "à [sa] propre épouse".