Nicolas Hulot : qu'a-t-il changé pour les Français ?

Le gouvernement assure que Nicolas Hulot peut être "fier" de son bilan. Quelles sont les victoires à son actif ? "Clairement, la victoire politique dont peut se targuer Nicolas Hulot, c'est d'être sorti de ce qui ressemblait à une impasse : la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique). En janvier dernier, la construction de l'aéroport est définitivement abandonnée après cinquante ans de bataille. Nicolas Hulot jugeait ce projet 'ruineux, inhumain et inutile', explique la journaliste Julie Beckrich, en plateau. Et puis, une mesure visible à la pompe à essence : les courbes des prix de l'essence et du diesel, qui se rejoignent. Leurs fiscalités vont être alignées. L'objectif : inciter l'achat de voitures moins polluantes", ajoute-t-elle.

La fin de l'exploitation d'hydrocarbures en France d'ici 2040

Il y a également des victoires de Nicolas Hulot qui ne seront visibles que plus tard, telles que la fin de la recherche et de l'exploitation d'hydrocarbures en France, adoptée en décembre dernier, dont l'échéance est fixée à 2040. La journaliste attire enfin l'attention sur une dernière mesure symbolique, "l'inscription de trois nouvelles notions dans l'article premier de la Constitution : 'environnement', 'diversité biologique' et 'changement climatique'. Cela devait être acté en juillet lors de la révision constitutionnelle, interrompue par l'affaire Benalla", conclut-elle.

