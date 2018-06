Guadeloupe : Nicolas Hulot s'engage dans la lutte contre les sargasses

Des poignées de main, à quelques mètres seulement d'un océan d'algues brunes polluantes et nauséabondes. En Guadeloupe, Nicolas Hulot est venu voir la situation de ses propres yeux. "On ne peut pas se mettre à leur place, on n'habite pas là, mais on peut comprendre. Comprendre, c'est déjà se mettre en situation, d'essayer de résoudre avec eux, et de prendre notre part de responsabilité", a déclaré le ministre de la Transition écologique.

Nicolas Hulot s'engage

Ces algues nauséabondes font leur réapparition chaque année alors, au prochain échouage, les plages devront être propre en 48 heures, et les sargasses ramassées. Au total, un plan de 10 millions d'euros pour les îles françaises des Antilles. Les Guadeloupéens, comme les Martiniquais sont excédés. Quand elles sèchent, ces algues dégagent de l'ammoniaque, provoquant maux de tête et nausées. Difficile à vivre pour les habitants et les touristes. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas précisé s'il comptait indemniser les entreprises touchées par ce phénomène.

