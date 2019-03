VIDEO. "Le débat devenait impossible" : la "mise au point" de "C à vous" après le clash avec Nicolas Dupont-Aignan

"Le débat et l'échange devenait impossible". La présentatrice "C à vous", Anne-Elisabeth Lemoine, est revenue, jeudi 7 mars, sur le clash qui a opposé l'équipe de l'émission de France 5 avec Nicolas Dupont-Aignan, la veille. Le président de Debout la France et candidat aux élections européennes s'en est pris au journaliste Patrick Cohen qu'il a accusé de "cirer les pompes d'Emmanuel Macron". Il a été invité à quitter le plateau.

"Stratégie du buzz et du clash"

"Si nous avons invité Nicolas Dupont-Aignan hier, c'est en vertu du pluralisme, auquel le service public que nous représentons est profondément attaché et à l'occasion du prochain scrutin européen", a affirmé Anne-Elisabeth Lemoine, jeudi, en début d'émission, avant de dénoncer la "stratégie du buzz et du clash adoptée depuis plusieurs années". Nicolas Dupont-Aignan s'en prend régulièrement aux journalistes lorsqu'ils est invité à la télévision pour une interview.

"C'est la simple décence qui nous a amenés, par respect pour ceux et celles qui nous regardent, et par respect de notre métier et du service public qui effectivement est financé par l'ensemble des Français, à mettre fin à cet entretien", a finalement conclu le journaliste Pierre Lescure.