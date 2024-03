Elections européennes 2024 : Nicolas Dupont-Aignan renonce à présenter une liste

Il l'avait annoncée en juin dernier, elle ne verra finalement pas le jour. Le député Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France) a annoncé qu'il ne présenterait finalement pas de liste aux élections européennes du 9 juin, sur Cnews-Europe1 mardi 26 mars.

"Après mûre réflexion", le responsable souverainiste, crédité d'environ 2% des intentions de vote par les sondages, explique avoir conclu que "[son] rôle, c'est d'être à l'Assemblée nationale". "Au moment où la France est en faillite et où il y a ce conflit [entre l'Ukraine et la Russie], mon boulot, il est de défendre une certaine idée de la France et de préparer les échéances suivantes qui me paraissent beaucoup plus importantes que les européennes", a justifié le député.

Nicolas Dupont-Aignan avait indiqué il y a quelques semaines qu'il lui manquait un demi-million d'euros pour financer une campagne européenne. Outre les listes d'extrême droite conduite par le RN et Reconquête!, plusieurs listes souverainistes sont annoncées pour le scrutin du 9 juin, notamment celles du défenseur du Frexit, François Asselineau, ou de l'ancien numéro 2 du FN (devenu RN), Florian Philippot. Tous se situent autour de 0,5% des intentions de vote dans les divers sondages.